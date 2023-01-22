Manisa'da 'güvenli' mezarlıkların oluşumuna devam

Manisa genelinde mezarlıkların daha güvenli hale gelmesi amacıyla himaye çit çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 4. Etap himaye tel çit çalışması için de yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki mezarlıklarının güvenliğinin arttırılması amacıyla başlatılan himaye tel çit çalışmaları, etap etap devam ediyor.

Şu ana kadar 3 etapta onlarca mahalle mezarlığında daha güvenli hale getiren projede 4. Etap için de adım atıldı.

İhalesi gerçekleştirilen 4. Etap himaye tel çit çalışması için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalara ara vermeden devam edildiğini belirtti. Daire Başkanı Uğur Topkaya, “Mezarlıkların daha güvenli hale gelmesi amacıyla başlattığımız himaye tel çit çalışmalarında 4. Etap için sözleşmeyi imzaladık. Bu kapsamda 40 bin metre tel çit çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca ihale kapsamında ilçe merkezlerinde bulunan mezarlıklarda bin 750 metre de dekoratif sac kalıp ile betonarme duvar imalatı yapılacak” diye konuştu.