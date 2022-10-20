Manisa'da gençler 'Ata'nın Hitabesi'ni okudu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait büyük Nutuk’un kabulünün 95’inci yıldönümü olması sebebiyle bir araya gelerek, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni seslendirdi.MANİSA (İGFA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkası’nın II. Büyük Kongresi’nde Nutuk adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü Türk gençliğine hitap etme amacıyla söylenen metin olan Gençliğe Hitabe, Nutuk’un kabulünün 95’inci yıldönümünde Atatürk Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından seslendirildi.

Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Serap Gücüyen, AGM Sorumlusu Ahmet Kaplan, kurs öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Tarih Öğretmeni Sibel Çamurcu tarafından yapıldı. Nutuk’un önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından AGM öğrencilerinden Abdurrahman Elbeyli tarafından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu.

Etkinliğe ilişkin bilgilendirmede bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, gençlerin milli benliğinin kuvvetlenmesi amacıyla bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Nutuk’un kabulünün 95’inci yıldönümü dolayısıyla Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, öğrencilerimiz eşliğinde okundu. Güzel bir etkinliği tamamlamış olduk” diye konuştu.