Manisa'da eğitimli personel sertifikalandı

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Yunusemre İlçesi Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Kanalizasyon bakım onarım personellerine yönelik, Kanalizasyon altyapısında hizmet kalitesinin arttırılması hedefiyle eğitim verildi. Eğitimi tamamlayanlar sertifikalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kaliteli hizmetin yanı sıra personelin güvenliği başta olmak üzere gelişen teknolojiyi de yakından takip ederek iş verimliliğini en iyi şekilde kullanmak amacıyla MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı personellere eğitim verildi.

Yunusemre ilçesi Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 78 personel eğitimini başarı ile tamamladı. Kanal Arıza Ekipleri Hizmet Binasında düzenlenen sertifika programına MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Yunusemre İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve kanalizasyon personelleri katıldı.

216 saat eğitim alan personelleri tek tek tebrik eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Yunusemre Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz eğitimlerde yaklaşık 216 saat eğitim aldınız. Gerek iş güvenliği gerekse hizmet kalitesini arttırmak amacıyla sıkı bir eğitimden geçtiniz. Herkesin de bildiği gibi teoride bildiğiniz konulardı. Bugün burada bu konuları belgeye dökmüş oldunuz. Ben azminizden ve başarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Ayrıca Yunusemre İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum” dedi. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ise, “Bu kadar ağır işlerin arasında bizlere vakit ayırarak kursumuza katılan personel arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çalışma azminiz ve yenilikçiliğiniz göz doldurucuydu. Çalışma hayatınızı kolaylaştıracak bilgileri sizlere aktardık. Başarılı bir eğitim olduğunu söyleyebilirim. Şahsım ve kurumum adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ederek çalışma hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.