Manisa'da dev proje önemli gelir sağlayacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Otel ve AVM’den oluşan dev projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Otel ve AVM’den oluşan dev projenin detaylarını anlattı.

Manisa’ya belediye hizmet binası kazandırmış olmanın önemine vurgu yapan Başkan Ergün, Otel ve AVM noktasında ise yapılan yatırımın Büyükşehir Belediyesine önemli gelir sağlayacağının altını çizdi.

Projeye Türkiye’de ilk denilebileceğini belirten Başkan Ergün, “Otel yapımı, AVM yapımı gündemde olmayabilirdi. Yine biz bunu yatırım olarak Manisa’da kendi arsamız üzerine yapmak suretiyle geçtiğimiz ay açılan Double Tree Hilton’u kazandırdık. Dün de inceleme fırsatı bulduğum yine Büyükşehir Belediye binamızın yanındaki 16 bin metrekarelik AVM’deki mağazalar da Ekim ve Kasım ayında safha safha devreye girecek. Tabi Manisa’ya yıllarca hizmet edecek bir belediye hizmet binası kazandırdık. Hem AVM hem de otel noktasında mevcut yapılmış ihale ile bu her iki alan, sabit kira bedeli, artı ciro üzerinden yüzde 8 pay almak suretiyle Büyükşehir Belediyemize bir kazanç söz konusu" diye konuştu.