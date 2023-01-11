Manisa'da derelerdeki ıslahlar olası taşkınları önlüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Manisa merkezde geçtiğimiz yıllarda yaptığı dere yataklarındaki ıslah çalışmaları ile rutin bir şekilde devam eden temizlik işleri bir kez daha tam not aldı.MANİSA (İGFA) - MASKİ’nin dere ıslah ve temizlik çalışmalarındaki başarısı perçinlendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kış ayları ile birlikte sel baskınları ve su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla Manisa merkezde önemli dere ıslah çalışmaları yapıldı.

Her yıl olduğu gibi sulama kanalları ve dere yataklarındaki rutin temizlik çalışmaları da devam etti. Yağışların etkisini arttırdığı günlerde derelerde sorun yaşanmaması Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların önemini ortaya çıkardı. Ekiplerin gece gündüz demeden hummalı bir şekilde çalışma yürüttüğü birçok noktada derelerin su akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleştiği gözlemlendi.

Özellikle yerleşim yerleri arasından geçen dere ve sulama kanallarında oluşan taşkın riskine karşı alınan önlemler takdir kazandı.

Yapılan dere temizlik çalışmalarının tam not aldığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, 17 ilçede ayrım yapmadan yürüttüğümüz dere temizlik ve ıslah çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydederek, "Derelerimiz çöplük değildir. Lütfen evsel atıklarımızı dere yataklarına atmayalım" dedi.