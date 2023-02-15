Manisa'da depremzedelere 'içme suyu' için abonelik kolaylığı

Manisa'da depremzedelerin içme suyu aboneliklerinde ve ücretlerinde kolaylık sağlanacak.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulunda deprem felaketi sonrasında Manisa’ya yerleşecek vatandaşlar için yerel mecliste önemli bir karar alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, 2023 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulunda deprem bölgesinden ayrılarak Manisa’ya yerleşen depremzedelerden, depozito, açma bedeli ve sözleşme bedelinde ücret talep etmemesi ve 12 metreküpe kadar su kullanımda da temsili olarak 1 TL ücret alması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’nün gündem maddesini okumasının ardından yapılan oylamada depremzede vatandaşlara içme suyu aboneliklerinde sağlanacak olan kolaylık Meclis'ten de oybirliğiyle geçti.