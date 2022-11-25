Manisa'da depolara enerji sağlayan trafolara bakım

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği içme suyu tesislerine enerji sağlayan trafolarda bakım onarımlara devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı il genelindeki çeşitli güçlerdeki trafolarda bakım onarım ve yenileme çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda Gördesilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu deposuna enerji sağlayan trafo tesisinde yürütülen bakım onarım ve güçlendirme çalışmalarında trafo üzerindeki ekipmanların bakım onarımları ve test işlemleri yapılarak standartlara uygun hale getiriliyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydıner, il genelinde yürüttükleri çalışmaların bir ayağının da Gördes olduğuna dikkati çekerek, "Gördes ilçemize bağlı Yakaköy mahallemizde içme suyu depomuza enerji sağlayan trafomuz 50 kw’dan 100 kw’ya yükseltilerek 1500 metrede yer altı hattı döşeme çalışmalarını tamamlayarak trafomuzu sağlıklı hale getirdik” dedi.