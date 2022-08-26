Manisa'da Demokrasi Meydanı'nda aşure hayrı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem ayı nedeniyle geleneksel hale getirdiği aşure günleri etkinliği kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda aşure hayrı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen aşure hayrına çok sayıda siyasilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Aşure hayrı öncesinde eller semaya açılarak dualar edildi.

Bolluk ve bereketin simgesi aşure hayrı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün pandemi dolayısıyla iki yıldır yapamadıkları aşure etkinliğini tekrar yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kazanın başına geçen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner ve protokol üyeleri aşureleri vatandaşlara ikram etti.