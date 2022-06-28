Manisa'da da su kaynakları kuraklıktan etkilendi

Son 90 yılın en kurak ilkbaharı Manisa'da da su kaynaklarını olumsuz etkiledi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, son 90 yılın en kurak ilkbahar mevsiminde Manisa bölgesinin de su kaynaklarının olumsuz yönde etkilendiğini ifade ederek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 90 yılın en kurak dönemini geçirdiklerini söyledi.

Yağışlı gün sayısının azaldığı Türkiye'de ve Manisa'da baraj suları da tükenme noktasına getirdiğini ifade eden Aslay, "Manisa'ya yeni su kaynakları kazandırmak için yaptığımız sondaj çalışmalarında karşılaştığımız en büyük sıkıntılardan birisi de sondajların kuruması ya da yeraltı sularının daha derinlere inerek suya ulaşımın zorlaşmasıdır. 15-20 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya bugün 350-400 metrelerde ancak ulaşıyoruz. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı gerçeğini hepimizin bilmesi gerekiyor” diye konuştu.

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık sorunu sonrasında son 90 yılın en yağışsız ilkbaharının geride bırakıldığı Manisa'da kuraklık, bölgenin su kaynaklarını da olumsuz etkiledi.

Hatırlanacağı gibi Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan ve yıllık ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü, tamamen kurudu. Ege Bölgesi'nin Büyük Menderes'ten sonraki ikinci büyük akarsuyu Gediz Nehri'nin debisi de kuraklığın etkisiyle azaldı. Nehir yatağında debinin azalması nedeniyle oluşan adacıklar dikkati çekti. İçme suyu ihtiyacının yeraltı kaynaklarından sağlandığı Manisa'da kuraklığın etkisiyle yeraltı kaynakları da azaldı.