Manisa'da çocuklar 'doğa' için söyledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Tarzan ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından ‘Müzik Şöleni’ adlı konser verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, 13. Tarzan ve Çevre Günleri kapsamında Tarzan Meydanı’nda ‘Müzik Şöleni’ düzenledi.

Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği ve çocuk şarkılarıyla birbirinden güzel eserleri başarıyla seslendiren çocuklar, izleyenlerden tam not aldı.

Çocuk korosu konserini takip eden Manisalılar da, o anları cep telefonlarının kameralarıyla çekerek, kayıt altına aldı.

Yaklaşık 1 saat süren konser sonunda çocukların performansı büyük alkış aldı.