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Manisa'da caddenin yeni görünümüne muhtarlardan tam puan

Yerel 16.10.2022, 13:37
Manisa'da caddenin yeni görünümüne muhtarlardan tam puan

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde Kırbağlar mevkii olarak bilinen Rumeli Caddesi’nde çalışmalarını tamamladıMANİSA (İGFA) - Şehrin ihtiyaçlarına yönelik olarak il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Kırbağlar mevkii olarak bilinen Rumeli Caddesi’nde çalışmalarını tamamladı.

Yürütülen çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu,  Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek ve mahalle muhtarları ile mevcut cadde de incelemede bulundu. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları ile tek tek selamlaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, asfalt ve yol çizgi çalışmasıyla yolun kullanışlı ve modern bir görünüm kazandığına dikkat çekti.

Yürüten çalışmaları mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri takdirle karşılayarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül: Cengiz başkanıma buradan selamlarımı sunuyorum. Asfaltın yanı sıra, atıl kalan kanalları açtılar. Bundan da çok memnun olduk. Çünkü biz her kış yapan yağmurla birlikte sorun yaşıyorduk. O anlamda çok iyi oldu.

Akhisar Muhtarlar Dernek Başkanı İhsan Gümüş:  Yapılanlar çok güzel buradan Cengiz başkanıma çok teşekkür ediyorum.

Bekirler Mahalle Muhtarı Fuat Kabayel: Yolumuz mükemmel oldu. Hem genişledi, hem de asfaltımız mükemmel oldu.  Cengiz başkanımıza teşekkür ederiz.

Reşatbey Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı: Vatandaş çalışmadan memnun. Yol çizgilerinin çekilmesi de güzel. Büyükşehir’in hizmetlerini beklediğimize değiyor. Sayın başkanımız sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mahalle sakinlerimin selamlarını iletiyorum.

Seyit Ahmet Mahalle Muhtarı Yaşar Ali Dalgıç: Vatandaşlarımız çalışmadan memnun. Asfaltımız çok güzel oldu.

Mahalle Esnafı Nevra Çakır: Yolumuz gerçekten güzel oldu. Yetkililerde gerekil çalışmayı yapar. Memnunuz.

Mahalle Sakini İhsan Dönmez: Allah bin kere razı olsun. Yoldan memnunuz. Vatandaşlarımızın da trafik kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.
 

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