Manisa'da buz tutan mazgallara anında müdahale

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için verilen sağanak yağış uyarısı sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manisa merkez ve ilçelerde yağışların etkili olduğu noktalarda yaşanan kısmi su birikintileri ve yüksek kesimli bölgelerde buz ve don olaylarına anında müdahale etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa için verilen sağanak yağış uyarısının ardından yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye devam ediyor.

Gün içerisinde başlayan yağış nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde yaşanan kısmi su birikintileri ve don olaylarına kısa sürede müdahale etti.

TIKANAN MAZGAL VE RÖGARLARA ANINDA MÜDAHALE

Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri iklim krizine bağlı olarak yaşanan ani yağışın ardından oluşan su birikintilerine kısa sürede müdahale ederken, tıkanan mazgal ve rögarların temizliğini yaparak su akışını sağladı. Ekipler vatandaşların talepleri doğrultusunda sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

YÜKSEK KESİMLİ İLÇELERDE MAZGALLAR BUZ TUTTU

Aşırı yağışların yanı sıra ekipler, Gördes ve Demirci gibi yüksek kesimli ilçelerde buz ve don olaylarına müdahale etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yağmur, kar ve don olayları ile mücadele veren MASKİ ekipleri buz tutan mazgalların temizliklerini de yaparak vatandaşların mağdur olmaması için mücadelesine devam etti.