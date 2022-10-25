Manisa'da bin 823 kilometre levhalandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde trafik güvenliğini sağlamak için levha ve CTP montaj çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Büyükşehir ekipleri, 2019 yılı itibariyle yapımı tamamlanan 2596 kilometrelik yolun 1823 kilometrelik kısmında levhalandırma, 1148 kilometrelik kısmında da CTP montaj çalışması gerçekleştirdi.

Halkın trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri düşey işaretleme çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Trafik kazalarını en aza indirgemek amacıyla Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımızca 2019 yılı itibariyle yapımı ve onarımı tamamlanan 2.596 kilometrelik yolda çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanan 2596 kilometrelik yolun 1.823 kilometrelik kısmında levhalandırma çalışmaları tamamlanmıştır” dedi.