Manisa'da beton hendek uygulaması sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akgedik TOKİ-Gürle-Emlakdere-Kayapınar-OSB yolunun baştan aşağı yenilenmesinin ardından, mevcut güzergâhın kullanım ömrünün uzaması için beton hendek yapım çalışmalarına başlandı.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Şube Müdürü Serdinç Bulut ile birlikte, kısa süre önce baştan sona yenilenen Akgedik TOKİ-Gürle-Emlakdere-Kayapınar-OSB hattında başlanan beton hendek yapım çalışmalarını inceledi.

Mevcut güzergahta yapılan beton hendek çalışması hakkında bilgi veren Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda bitirmiş olduğumuz imalatlarda beton hendek çalışması yapıyoruz. Mevsimsel olarak yaşanan yağışların yol üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve yolun ekonomik ömrünü uzatması nedeniyle beton hendek uygulaması bizim için önemli. İl genelinde yapmış olduğumuz yollarda beton hendek yapımını sürdüreceğiz” diye konuştu.