Manisa'da belgesiz 'Atıksu Arıtma Tesisi' kalmayacak

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Manisa bırakılması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen Ahmetli Atıksu Arıtma Tesisimiz de Sıfır Atık Projesi yönetmeliğinde yer alan gerekli kriterleri sağlayarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandığını söyledi. Çevik, doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermeden, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.