Manisa'da bayram öncesi etiket denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde il genelinde bulunan marketlerde etiket denetimi gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlıklarına bağlı Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de etiket denetimleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda il genelinde bulunan yerel ve zincir marketlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ürünlerin evraklarını da kontrol eden ekipler, etiketlerin ve ürünler hakkında mağaza yetkililerini de bilgilendirdi.

Kontrollerin sıklıkla devam edeceğinin bilgisini veren ekipler, vatandaşların da etiketlere karşı duyarlı olmalarını istedi.