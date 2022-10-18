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Manisa'da Başkan Ergün muhtarları ağırladı

Yerel 18.10.2022, 17:04
Manisa'da Başkan Ergün muhtarları ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Muhtar Dernek Başkanlarını ağırladı.MANİSA (İGFA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muhtar Dernek Başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda 17 İlçenin Muhtar Dernek Başkanlarını ağırlayan Başkan Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Başkan Danışmanları eşlik etti.

Mahalle muhtarları ile tek tek selamlaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Kıymetli Muhtarlarım, Dernek Başkanlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

3 dönemdir Manisa’da en güzel ve gerçekten ihtiyaç duyulan proje ve hizmetleri ulaştırmanın çabası içinde olduklarını belirten Başkan Ergün, “Sizlerle birlikte uzun süredir Manisa’mıza ve bu güzel şehirde yaşayan hemşerilerimize hizmet vermek için omuz omuza çalışıyoruz. Hemşerilerimizin teveccühleriyle 3 dönemdir Manisa’mıza en güzel ve gerçekten ihtiyaç duyulan proje ve hizmetleri ulaştırmanın çabası içinde olduk. Geldiğimiz noktada gerek sizlerden gerekse de hemşerilerimizden aldığımız geri dönüşlerden yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak felsefemiz, Üretken Belediyecilik ve Mali Disiplindir. Geride bıraktığımız sürede Manisa; kabuğunu kıran, değişim ve dönüşümü yaşayan ülkemizin gözbebeği illerinden biri oldu. Bunu sağlayabilmiş olmanın verdiği mutluluk ve gururla şehrimizi yönetiyoruz” dedi.

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