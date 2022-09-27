Manisa'da Başkan Ergün itfaiye personelini konuk etti

İtfaiye teşkilatının 308. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personelini makamında konuk etti.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların can ve mal güvenliği içi cansiperane mücadele eden İtfaiye Teşkilatı yurt genelinde 308. yılını kutluyor. Manisa’da da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kuruluş yıl dönümü sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personeli yer aldı.

Kendisine çiçek takdim eden İnal ve daire başkanlığı personeline teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Nice sağlıkla sıhhatle yıllara. Bu yıl 308. yılını kutladığımız itfaiye haftasının hayırlı olmasını diliyorum. Başta daire başkanımız, itfaiye derneğimizin değerli başkanı ve tüm çalışan personeli tebrik ediyorum. Çok zor bir işi ifa ediyorlar. Her an tehlikeyle karşı karşıya olan bir mesleğin içerisinde olmak gerçekten zor. İtfaiyemiz bizim yüz akımız. Çok güzel hizmetlere imza attılar. Allah yardımcıları olsun. Bütün çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da, Başkan Ergün’ün her zaman en büyük destekçileri olduğuna dikkat çekerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, itfaiye personeliyle birlikte pasta keserek itfaiye teşkilatının 308. yılını kutladı.