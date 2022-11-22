Manisa'da Başkan Ergün, Başkan Savaş'ı ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ı ağırladı. Ziyarette, Manisa ve Selendi’deki yatırım ve hizmetler noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Başkan Ergün’e ilçeye özgü ürünlerden hediye eden Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, ilçelerine yapılan hizmetler nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Ziyareti nedeniyle Başkan Savaş’a teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisa ve Selendi’deki yatırım ve hizmetler noktasında görüş alışverişinde bulundu.