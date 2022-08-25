Manisa'da aşure günlerine Perşembe Pazarı'nda devam

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Muharrem ayı münasebetiyle gerçekleştirdiği geleneksel aşure günleri, Perşembe Pazarı'nda devam etti.MANİSA (İGFA) - Muharrem ayı vesilesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, aşure hayrı gerçekleştirildi.

Perşembe Pazarı'nda düzenlenen aşure hayrına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Daire Başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Aşure dağıtımı öncesinde eller semaya açılarak dualar edildi. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de kısa bir konuşma yaptı.

Başkan Ergün, "Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde yapamadığımız aşure hayrını bu sene tekrar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan hayırların Allah katında kabul olması en büyük dileğimizdir. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu Türk Bayrağı altında sizlere hizmet etmek bizim en büyük amacımız" dedi.