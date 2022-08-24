Manisa'da arızalara anında müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalı vatandaşların mağdur olmaması adına il genelinde oluşan içme suyu arızalarına anında müdahale etmek için 24 saat görev yapıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 24 saat teyakkuz halinde olmaya devam ediyor.

Ekipler il genelinde oluşabilecek arızaları aza indirmek ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına sürdürdüğü çalışmaları titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda önceki gün Şehzadeler ve Gördes ilçelerimizde içme suyu depolarımızı besleyen terfi hattı güzergahında meydana gelen hat patlaklarına ekipler kısa sürede müdahale etti.

Şehzadeler ilçesine bağlı 8 mahalleyi, Gördes ilçemizde ise ilçe merkezini kapsayan arızada ekiplerin özverili çalışmaları ile söz konusu arıza kısa süre içerisinde giderildi.