Manisa'da arızalara anında müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda arızalanan motopomp sistemini yenileyerek vatandaşların su kesintisi yaşamamasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Turgutlu İlçesine bağlı Yakuplar mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildi. Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gerek yeni pompalarımızı devreye alıp gerekse arızalanan pompalarımıza yerinde müdahaleler yaparak yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında da çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz” dedi.