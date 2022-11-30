Manisa'da arızalar vatandaşlara yansıtılmadan gideriliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Mezitler mahallesinde içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda arızalanan motopomp sistemini yenileyerek vatandaşların su kesintisi yaşamamasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak ve vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, tarafından Demirci İlçesine bağlı Mezitler mahallesini beslen sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi.

Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildi.

Yerinde müdahaleler ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Vatandaşlarımıza su ulaştırmak adına çalışmalarımız gece gündüz sürüyor. Oluşabilecek arızalara hızlı ve yerinde müdahale için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Hedefimiz meydana gelebilecek arızalarda vatandaşlarımıza yansıtmadan ve mağdur etmeden gidermek” dedi.