Manisa'da arıcılara kışlatma eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı’ndaki arıcılara yönelik kışlatma ve bahara hazırlık eğitimleri verildi.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilere yönelik olarak hazırladığı birbirinden farklı projelerle vatandaşlara destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılara yönelik olarak başlattığı eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Köprübaşılı üreticilere kışlatma ve bahara hazırlık konuları anlatıldı.

Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya, kışlatma ve bahara hazırlık aşamalarının yanı sıra arıcılara merak ettikleri konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Eğitime katılan Köprübaşı Muhtarlık İşleri Müdürü Enver Çetin ve vatandaşlar, arılarda kış mevsiminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için oldukça önem taşıyan eğitim için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.