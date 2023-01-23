Manisa'da arı üreticileri sertifikalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara ilçesinde Kasım ayında başlatılan Temel Arıcılık Eğitimi’ne katılan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilere yönelik hazırlanan projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmaralı üreticilere temel arıcılık eğitimi verdi.

Gölmarmara Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürütülen Temel Arıcılık Eğitimi kapsamında, eğitimlere katılan 18 kursiyer sertifikalarını almaya hak kazandı. Temel Arıcılık Eğitimi sonunda kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay’ın da katıldığı törende, kursiyerlere sertifikaları tek tek verildi.

18 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı Temel Arıcılık Eğitimi sertifika teslim töreni sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve beraberindekiler, Hıroğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yılmaz Usta, üreticilere büyük faydasının olacağına inandıkları proje kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, en kısa zamanda çalışmaların tamamlanarak, üreticilerin hizmetine sunulacağını söyledi.