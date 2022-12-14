Manisa'da Ahmetli-Turgutlu arasında hummalı çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli-Turgutlu arasında 16 kilometrelik güzergahta araç trafiğini tehlikeye sokan kısımlarda viraj ve yol genişletme, koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmalarını gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunda gerçekleştirdiği yol çalışmalarının ardından kış mevsiminde yol güvenliğini arttıran faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Ahmetli ilçesi Alahıdır-Bahçeçik-Hacıköseli hattı ile Turgutlu ilçe sınırında 16 kilometrelik grup mahalle yolu üzerinde trafiği tehlikeye sokan kısımlarda viraj ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, viraj ve yol genişletme çalışmalarına ilave olarak su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmaları yapıldığı; çalışmaların tamamlanmasının ardından 2023 yılı sathi kaplama çalışmasında yol kaplamasının yapılmasının planlandığı belirtildi.

Güzergah üzerinde yapılan çalışmalardan Ahmetli ilçesinde İğdişli, Hacıköseli, Kolaylar, Bahçecik, Halilkahya, Alahıdır Mahalleleri ve bağlılarının hizmet aldığı; Turgutlu ilçesinde Baktırlı Mahallesi güzergahında çalışmaların devam ettiği ifade edildi.