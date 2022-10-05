Manisa'da 55 yıllık ayaklı su deposu yıkıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde bulunan 55 yıllık ayaklı su deposunun 154 Mahalle Projesi kapsamında faaliyete alınan yeni depo sonrasında kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliği dolayısıyla suyun korunması ve depolanması için il genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ilçelerde yeni altyapı hatlarıyla birlikte içme suyu deposu inşa çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı ve Yeniköy Mahallesi için de Akçapınar Mahallesi sınırlarında 600 metreküp kapasiteli su deposunun devreye alınmasıyla birlikte kullanım ömrünü dolduran ayaklı su deposu devre dışı bırakılmıştı.

Eski ve atıl olarak kalan ayaklı su deposu da Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde çevreye tehdit oluşturmaması için kontrollü bir şekilde yıkıldı. MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de çalışmayı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı kontrol mühendisleri ile birlikte takip etti.

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, “Mahallemize tarihimizdeki en büyük yatırım yapıldı. Alt ve üstyapımız yenilendi. 55 yıllık ayaklı depomuzun yerine yeni içme suyu deposu inşa edildi. Artık yeni depomuzdan ve hatlarımızdan sağlıklı içme suyu tüketmeye başladık. Cengiz Başkanımıza mahallemize yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.