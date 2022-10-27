Manisa'da 50 yıllık soruna çiçekli teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Salihli'nin 50 yıllık çöp sorunu Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan transfer istasyonu ile çözüldü.MANİSA (İGFA) - Manisa'da 50 yıllık vahşi depolama alanı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından rehabilite edilirken, Salihli'nin katı atıkları da Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne taşımaya başlandı.

Salihli'nin 50 yıllık çöp sorununu ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde büyük çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Durasıllı Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan transfer istasyonu ile Salihli’nin evsel atıklarını Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne taşımaya başladı.

Artık çöplerin vahşi depolama alanına dökülmediği, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanı'na taşındığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Salihli'de çöp sorunu kökünden çözülmüş durumda. Rehabilitesi, düzeltmesi de yapıldı artık. Bütün Gaffar Okkan Mahallesi'ne selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.