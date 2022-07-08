Manisa'da 4 günlük ulaşım ücretsiz

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca belediye bünyesindeki araçlarla toplu ulaşımı ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamada; 4 günlük Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamaları için il genelinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüsler ile kent merkezinde ulaşım hizmeti veren elektrikli otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini duyuruldu.