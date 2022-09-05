Manisa'da 4 bin 200 zeytin kasası Demircili üreticiye verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yüzde 100 hibeli olarak 72 bin adet zeytin kasası dağıtımı kapsamında, Demircili 420 üreticiye toplam 4200 adet zeytin kasasını teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin zeytinin hasat edilmesinin ardından fabrikaya ulaşıncaya kadar geçecek olan sürede kaliteli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak amacıyla zeytin üreticilerine yönelik 72 bin zeytin kasası desteği Demirci ilçesiyle devam etti.

Zeytin kasası dağıtım törenine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Meclis Üyeleri ve üreticiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Geçtiğimiz dönemlerde, gübre, üzüm sepeti desteğimiz olmuştu. Şimdi ise zeytin kasası desteğinde bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ise sulama boruları gibi desteklerimiz devam edecek. Demirci'de de ayın 23'ünde ihalesini yapacağımız sulama amaçlı tarımsal su depoları ve havuzlarını tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde tarıma olan desteğimizi her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bu sene yaklaşık 70 milyon lira gibi bütçeyi tarım için harcayacağız. Bizim amacımız zeytin hasadında çuval kullanımının bırakılarak, kasa kullanımının yaygınlaştırılması. Bununla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Zeytinleri toplayıp çuvala doldurup üst üste istifleyip, traktörle yağhaneye götürüp bir gün bekletildiğinde yağda kalitede bozulma meydana gelmekte. Yağda en büyük kayıp nedenlerinden birisidir çuvalla zeytini taşımak. Derdimiz çuvalla değil kasayla hasat yapılması noktasında farkındalık oluşturmak" dedi.