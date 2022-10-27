Manisa Büyükşehir 'Türk Bayrağı' dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, Manisa sokaklarında esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı armağan etti.MANİSA (İGFA) - Milli değerlere hassasiyetle yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla Manisa sokaklarında esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı armağan etti.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı armağan edilirken bu güzel çalışma nedeniyle Manisalılar da teşekkürlerini iletti.

Yapılan bu çalışma nedeniyle çok duygulandığını belirten Canan Dirik, “Vatanımız, Türkiye’nin her bir köşesi bizim için değerli. Çok teşekkür ediyorum böyle bir çalışma yapıldığı için. Bayrağımız bizi mutlu ediyor. Çok duygulandım. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi. Çalışmanın çok güzel çalışma güzel olduğunu belirten Arif Acat da, “Ülkemizin de böyle birlikteliğe ihtiyacı var” ifadelerinde bulundu.