Manisa Büyükşehir'in 'Muhtarlık İşleri' Şehzadeler'i dinledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı, 2. Anafartalar ve Peker Mahallesi muhtarlarını ziyaret ederek, taleplerini dinledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar, 2. Anafartalar Mahallesi Muhtarı Nilüfer Özkan ile prestij cadde çalışmaları başlayan Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan’ı ziyaret etti.

Mahalle muhtarlarıyla çalışmalar hakkında istişarelerde bulunup, taleplerini dinleyen Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da iletti.

Öte yandan Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığını ziyaret eden Şehzadeler ilçesine bağlı Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı Nevin Becerikli’yi ağırlayan Daire Başkanı Ergün Aksoy, mahallesiyle ilgili acil sorunlarını ileten muhtarın taleplerini hızla ilgili dairelerle görüşerek çözüm üretilmesini sağladı. Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı Becerikli ve ziyaret edilen mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı Başkan Cengiz Ergün ve ekiplerine teşekkürlerini iletti.