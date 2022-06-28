Manisa Büyükşehir'in araç filosuna 2 milyon liralık takviye

Manisa genelinde proje ve yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kazı sonucu oluşan yol ve kaldırım tamiratlarına daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla da ilçelerde kurulan ekipler için ekipman ve merkez şantiye için araç yatırımını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere toplam 2 milyon liralık yatırımla yeni araçlar ve ekipmanlar aldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, ekiplerin kazı sonucu oluşan yol ve kaldırım tamiratlarına yoğun mesai harcadığına dikkati çekerek, "Bu tamiratlara daha hızlı müdahale edebilmek için ilçelerde kurulan ekiplerimize jeneratör, kırıcı ve delici matkap, taşlama makinesi ve asfalt kesme makinesi gibi ekipmanlar satın alındı. Ayrıca merkez şantiye için 3 tane çift kabin kamyonet da envanterimize dahil edildi. Toplam 2 milyon liralık yeni yatırım ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.