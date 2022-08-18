Manisa Büyükşehir'den muhtarlık ziyaretlerine devam

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarlarına ziyaretlerine devam ederek, muhtarların taleplerini alıp, ilgili birimlere iletmeye devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Muhtar ve vatandaşların istek ve taleplerini yerinde inceleyerek ilgili daireye aktaran Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarlarına yaptıkları ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve şube müdürleri Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi Muhtarı Cevat Türkyılmaz’ı ziyaret ederek, yapılan ara seçim sonrası göreve gelmesinden ötürü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin ve Selvitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya’yı da ziyaret eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve şube müdürleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu, muhtarların taleplerine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Daire Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarların yanında olduklarını belirterek, imkanlar ölçüsünde talepleri yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.