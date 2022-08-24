Manisa Büyükşehir'den Kulalı muhtarlara ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kula ilçesine bağlı Güvercinlik, Çarıkballı ve Şehitlioğlu Mahallelerine ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Muhtarlara hediye takdiminde bulunulurken, talepleri de dinlendi.MANİSA (İGFA) - Muhtar ve vatandaşların istek ve taleplerini yerinde inceleyerek ilgili daireye aktaran Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte Kula’da Güvercinlik, Çarıkballı ve Şehitlioğlu Mahallelerine ziyarette bulundu.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ilk olarak Güvercinlik Mahalle Muhtarı İsmail Delibay ile bir araya geldi. Mahallede yapılan çalışmaların da yerinde incelendiği ziyarete mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Muhtar Delibay, mahalleye kazandırılan 50 tonluk su deposu ve mahalle grup yolunda yürütülen asfalt çalışmaları için Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Çarıkballı Mahallesi'ni de ziyaret eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, vefat eden muhtar Muammer Akkuş'un eşine de taziye ziyaretinde bulundu.

Ara seçimlerde göreve gelen Mustafa Çankaya ile de bir araya gelen Daire Başkanlığı ekipleri, Muhtar Çankaya'ya görevinde başarılar diledi. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve Daire Başkanlığı ekipleri ilçede son olarak Şehitlioğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Mahalle Muhtarı Muslu Kazak ile mahallede yapılan hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Daire Başkanlığı ekipleri, mahallelere yaptıkları ziyaretlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediye ve selamlarını da mahalle muhtarlarına iletti.