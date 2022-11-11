Manisa Büyükşehir'den Gördes MABEM'e ziyaret

Manisa'da il genelinde eğitim hizmetlerini sorunsuz bir şekilde yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına ziyaretlerini de sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte Gördes MABEM’i ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ile birlikte birim sorumluları ve öğretmenlerle bir araya gelen Ustamehmetoğlu ve Özcan, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle başarı dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, il genelinde eğitim hizmetlerine de hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Büyükşehir heyeti, bu hizmetlerde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına ilçe ziyaretlerinin süreceğini ifade etti.