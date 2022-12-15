Manisa Büyükşehir'den Alaşehir ve Kula'ya eğitim ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim birimlerinin etkin bir şekilde hizmet vermesi amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Alaşehir ve Kula ilçelerinde eğitim birimlerini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa il genelinde Büyükşehir Belediyesi eğitim hizmet birimlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Alaşehir ve Kula ilçeleriyle ziyaretlerine devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, ilk olarak Alaşehir MABEM birimini ziyaret etti.

Birim idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Büyükşehir heyeti, eğitim-öğretim dönemi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. MABEM’deki toplantının ardından Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi de ziyaret edildi. Alaşehir ziyaretinin ardından heyet Kula'ya geçti. Burada da ilk olarak MABEM idareci ve öğretmenleriyle toplantı gerçekleştiren Büyükşehir heyeti, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ni de ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Büyükşehir heyeti, idareci, öğretmen, veliler ve öğrencilere başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu. Eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla ilçe ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.