Manisa Büyükşehir'den 10 ilçeye gece ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 10 ilçede güvenlik birimlerini ziyaret ederek, personelle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Demirci, Gördes, Akhisar, Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerine gece ziyareti gerçekleştirerek, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan güvenlik personelleri ile bir araya geldi.

İlk olarak Turgutlu ilçesi Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda görev yapan personelleri ziyaret eden Bozkurt, devamında Ahmetli ilçesinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Salihli ilçesinde terminali ziyaret etti.

Alaşehir ilçesinde de Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Alaşehir Terminalinde görev yapan personellerle bir araya gelindi. Sarıgöl ilçesi Atatürk Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl hizmet binasında görev yapan personeller ziyaret edildi.

Demirci ilçesinde Şantiye ve Oto Terminali, Gördes Oto Terminali, Akhisar ilçesinde Dingiller Şantiyesi ve Akhisar Oto Terminali, Saruhanlı Hizmet Binası ve son olarak Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile gece ziyareti noktalandı.

Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, güvenlik personellerinin 24 saat görevinin başında olduklarını ifade ederek, belediyenin hizmet birimlerinde görev yaptıklarını ve personellerle bir araya gelerek en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını belirtti.