Manisa Büyükşehir 'can yoldaşları'nı ihmal etmiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Can Dostum’ ve ‘Can Yoldaşım’ projeleri kapsamında okullara ve kamu kurumlarına sahiplendirilen can dostlarımızın barındıkları alanların koşulları, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimler ve Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru tarafından denetlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Can Dostum’ ve ‘Can Yoldaşım’ projeleri, örnek proje olarak başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

Proje kapsamında barınağa terk edilen sahipsiz can dostlarımız, okullara ve kamu kurumlarına sahiplendirilerek, öğrencilere ve personellere hem yardımcı hem arkadaş oldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde sürdürülen proje, Manisalılardan tam not aldı.

Can dostlarımızı yeni yuvasında Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimler ziyaret etti.

Canların barındırıldıkları alanların koşullarının denetlendiği ziyarette, patili dostlarımızın sağlık kontrolleri de gerçekleştirildi. Projenin başarıyla sürdüğünü ve sahiplendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, tüm canlara saygı ilkesiyle hassasiyetle çalışma yaptıklarını ifade etti.