Manisa Büyükşehir, bölgesel ısıtmaya santralin zammını yansıttı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri fiyat güncellemesi konusu gündeme geldi.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri arasında Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri fiyat güncelleme konusu da oylandı.

Gündem maddesinin oylanması öncesinde mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri söz alarak, görüşlerini bildirdi. Tüm partilerin ve meclis üyelerinin görüşlerini sunmasının ardından açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, komisyondan geçen yüzde 191’lik güncellemenin sadece Termik Santralin talep ettiği zam olduğunu ve Büyükşehir’in kendi giderleri için herhangi bir zam yapmadığını söyledi.

Soma’daki hava kirliliğinin 10 yıl önce doruk noktasında olduğunu vurgulayan Başkanvekili Güzgülü, “Tabi o günkü arkadaşlarımız da Soma’yı bu dertten kurtarabilmek için böyle bir atılımın içine girmişler. Yola çıktıklarında, Enerji Bakanlığı’ndan görüş alınarak SEAŞ bir protokol hazırlamış. Bu protokolün kıstasları var ve aynı kıstaslar bugün de devam ediyor. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı üretici fiyat endeksi, linyit üretici fiyat endeksi ve ÜFE-üretici fiyat endeksi ortalaması baz alınarak elde edilen fiyat artış katsayısı ile Termik Santralin uyguladığı zammı hesaplıyorlar. Ve bu 8 senedir de aynı şekilde devam ediyor. Yani Torku’dan önce de böyle devam ediyordu. Torku’dan sonra da böyle devam ediyor. Bununla ilgili komisyonlarımız çok çalıştı. Çevre Bakanlığımızdan Soma’mızın havasını temizlemiş olmamız karşılığı bir indirim alabilme ve bunu vatandaşımıza yansıtma noktasında fikirler geliştirdik. Bu konuda hala çalışma yürüten milletvekili arkadaşlarımız var.” dedi.