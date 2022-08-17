Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Spor Lisesi'ne nezaket

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ile birlikte Manisa Spor Lisesi'ne Okul Müdürü olarak atanan Ekrem Öztürk'e ziyarette bulundu. Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Mehmet Güzgülü, görevinde başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Spor Lisesi'ne Okul Müdürü olarak atanan Ekrem Öztürk'e ziyarette bulundu.

Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü'ye ziyareti esnasında Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Engin Altun da eşlik etti.

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şubesi Altyapı Koordinatörü olarak da görev yapan Ekrem Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Mehmet Güzgülü, Öztürk'e görevinde başarılar diledi. Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, ziyarette, Ekrem Öztürk'e çeşitli hediyeler de takdim etti.