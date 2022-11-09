Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi fazlası verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı Sayıştay Raporu hakkında bilgilendirmede bulundu. Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye bütçesinin bütçe dengesinin korunarak yine fazla verdiği bilgisini paylaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı’nda 2021 yılı Sayıştay Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Rapor özeti hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, “Sayıştay raporunda tüm önemli yönleriyle sunmuş olduğumuz bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu belirtilerek, Sayıştay raporunda belediyemize ait herhangi bir sorgu veya kamu zararı ortaya koyulmamıştır. Söz konusu raporda sadece 11 adet bulgu bulunmuştur. Bu bulguların tamamı tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla sorguya alınmış ya da kamu zararı oluşturan herhangi bir hükme yer verilmemiştir” dedi.

Raporda ortaya konan mali tabloyla ilgili de bilgi veren Yalçınkaya, “2021 yılına ilişkin olarak net bütçe gelirlerimizde yüzde 28’lik artışla 1 milyar 471 milyon Lira’lık bir bütçenin oluştuğu, gelirlerimizde hedeflerimizde yüzde 115’e ulaştığımız; giderlerimiz konusunda da yüzde 26’lık bir artış olduğu, 1 milyar 433 milyonluk bir giderle de yüzde 96 seviyesinde gider hedefimize de ulaştığımız tespit edilmiştir. Bütçe yönetiminde dengenin korunmasının sağlandığı ve 2021 yılında 38 milyonluk bir bütçe fazlası verdiğimiz de Sayıştay raporuyla tespit edilmiştir. Raporumuz, Sayıştay’ın sitesinde yayınlanmıştır. Detaylı incelemek isteyenler, Sayıştay’ın sitesinden bakabilirler. Dolayısıyla sadece bulgu niteliğinde yer alan önerilerin bir kısmına katıldığımızı, bir kısmına katılmadığımızı da Sayıştay’a iletmiş bulunmaktayız. Herhangi bir kamu zararı ya da sorgu da idaremizde bulunmamaktadır” diye konuştu.