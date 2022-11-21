Manisa Büyükşehir Balıkesir'de 'iklim değişikliği' eğitiminde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, “Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği ile Belediyelerde İklim Değişikliği Hakkında Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Eğitimlerinin Yapılması” projesi kapsamında Balıkesir’de düzenlenen ‘İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlama Eğitimi’ne katıldı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Kamu ve Sivil Toplum İşbirliği ile Belediyelerde İklim Değişikliği Hakkında Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Eğitimlerinin Yapılması” projesi kapsamında düzenlenen ‘İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlama Eğitimi’, Balıkesir Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitime Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personellerinden Jeoloji Mühendisi Aylin Beril Günay, Çevre Mühendisi Efnan Bacı, Çevre Mühendisi Berkay Ölmez ve Biyolog Hilal Kutluyer katıldı.

Balıkesir’de düzenlenen eğitim programında, sera gazlarının neden olduğu iklim değişikliğine, kentlerin büyük katkıda bulunduğu, BM raporlarına göre, dünya yüzölçümünün yüzde 2'sinden daha azını oluşturan kentlerin dünya enerjisinin yüzde 78'ini tükettiği ve sera gazı emisyonlarının yüzde 60'ından fazlasını ürettiğine dikkat çekildi.

Küresel anlamda 2050 yılında karbon nötr bir yaşam hedeflendiği, bununla birlikte ülkemizde de 2053 yılında karbon nötr sisteme geçileceği belirtildi.

Bu kapsamda belediyelerin İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları için ilgili ekiplerini oluşturmaları ve kapasitelerini geliştirmeleri gerektiği belirtilirken, Temiz Enerji Vakfı tarafından hazırlanan eğitim programı ile Belediyelerin iklim değişikliğini önleme, iklim kriziyle baş etme eylemlerini kurgulayacak ve uygulayacak ekibin farkındalığı artırılacak ve eylem planlarının hazırlanmasında rehber olacağı ifade edildi.