Manisa Büyükbelen'in yolu yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yolları yenileyerek vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat etmeleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yolların güvenliğinin ve konforunun arttırılması için çalışmalarına tüm ekipleriyle devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi’deki yol yapım çalışmasına başladı.

Yapılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Ali Öztozlu’ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve teknik ekip eşlik etti.

Yapılan yol yapım çalışmasıyla ilgili olarak teknik bilgiyi veren Manisa Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükbelen Mahallesi’nin, nüfus olarak büyük mahalleler arasında yer aldığını belirterek, “Son zamanlarda yaşanan yoğun yağışlardan dolayı sık sık afete maruz kalan bir bölge. Bu nedenle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü’müz burada geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışmanın amacı, yağmur sularının yerleşkeden uzaklaştırılması, bölgenin afete maruz bırakılmaması yönündeydi. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını bitirmesine müteakip yol yapım çalışmalarına başladık. Mevcut zarar gören yolun kaldırılmasıyla çalışmalarımıza başladık. Şu anda yapılan çalışmalar sıkıştırmanın ardından yaklaşık 25 santimetre kalınlığında mekanik dediğimiz PMT temel uygulaması, bunun üzerine de sıkıştırılmış 15 santimetre çift kat bitümlü alt temel ve binder dediğimiz iki ayrı tabakadan oluşan sıcak asfalt çalışması yapılacak. Ayrıca Fen İşleri Daire Başkanlığımızın da burada aydınlatma çalışmaları olacak. Bitince mahallemize yakışır karayolu ile mahalle merkezini bağlayan prestij bir çalışma olacak. 500 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde ana caddeyi en kısa zamanda bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.