Manisa, Bulgaristan'daki kardeşlerini ağırlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi ve Ömer Lütfi Kültür Derneği işbirliğinde yürütülen AB destekli 'Kültür Sınır Tanımaz' projesi kapsamında Manisa'ya gelen kardeş şehir Kırcaali heyeti, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Avrupa Birliği'nin hibe desteği ile yürütülen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turizm Geliştirme Kooperatifi ile Ömer Lütfi Kültür Derneği işbirliğinde yürütülen 'Kültür Sınır Tanımaz' projesi kapsamında kültürel temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Kırcaali heyeti, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü tarafından konuk edilen heyette, Kırcaali Belediyesi Kültür Müdürü Şirin Süleyman, Kırcaali Belediyesi Proje Koordinatörü Emine Veli, Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmed, Kırcaali Belediyesi Gençlik Mentörü Esin Salim, Hukuk Danışmanı Selin Selim ve Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Halk Oyunları ekibi yer aldı.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü uzmanları Kadir Emin Alpözen ve Nazike Aker Yavaş ile Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu da hazır bulundu.

Konuk heyete hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa ve Manisa Büyükşehir Belediyesi hakkında bilgiler verdi. Manisa'nın balkanlarda 3 tane kardeş şehrinin olduğunu ifade eden Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Bunlardan bir tanesi Kırcaali. Kardeş şehir olduktan sonra pandemi nedeniyle gidememiştik. Bundan sonra iki kardeş şehir arasında bu köprü daha sağlam olur diyor düşünüyorum" dedi. Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Bu projeye önderlik eden Mustafa Pala'ya, Ömer Lütfi Kültür Derneği'ne Kırcaali Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Manisa Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu ise, "Projenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Manisa'nın tanıtımı, Kırcaali'nin tanıtımı için daha güzel projeleri hep birlikte devreye sokup geniş çaplı bir çalışma yapılabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.