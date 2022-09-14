Manisa Basketbol A Takımı'nın barbekü keyfi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, teknik ve idari kadrosu ile oyuncuları Rüzgarın Bahçesi isimli işletmenin davetlisi olarak yemekte bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımımız, Rüzgarın Bahçesi isimli işletmenin düzenlediği barbekü organizasyonuna katıldı.

Organizasyonda; Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun, Orhan Haşim Elmalı, Ali Ercan, teknik ve idari kadro ile basketbol A takımı oyuncularımız yer aldı. Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Rüzgarın Bahçesinde kendilerini ağırlayan Ahmet Aktürk’e teşekkür etti.

Organizasyonda, 2022-2023 ING Basketbol Süper Ligi (BSL) öncesinde teknik ekip ve oyuncular keyifli vakit geçirdi.