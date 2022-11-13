Manisa Avni Gemicioğlu Caddesi'nde altyapıya start

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehzadeler ilçe merkezindeki Avni Gemicioğlu Caddesinde hayata geçireceği prestij cadde projesi öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü, 3 Milyon TL bedelli altyapı çalışması yapacak.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçe merkezindeki altyapı çalışmalarına yönelik projede ilk kazma vuruldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de ekiplerle bir araya gelerek incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçe merkezinde yer alan ve ulaşım açısından önemli bir konumda olan Avni Gemicioğlu Caddesinde prestij cadde projesini hayata geçirecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ise prestij cadde projesi öncesinde caddede 3 Milyon TL bedele sahip 1150 metre içme suyu ve 585 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirecek. Projede ilk kazma vuruldu ve altyapı çalışmaları başladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de ekiplerle bir araya gelerek incelemede bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, okulların da ara tatile girmesiyle projede ilk kazma vuruldu ve altyapı çalışmalarımıza hızlı bir şekilde start verdiklerini kaydederek, "Sağlıklı altyapısı ile modern görünümlü bir cadde olacak. Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile ayrıca Alçıtepe ve Erler Caddesi, İbrahim Gökçen, Çarşı ve Atatürk Bulvarları, PTT ve Çevresinde yapacağımız altyapı ve Büyükşehir Belediyemizin prestij cadde düzenlemeleri için de hazırlıklar sürüyor. Manisamıza hayırlı olsun” dedi.