Manisa Alaşehir'in yollarını güzelleştiriyor

Yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesine bağlı Evrenli Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yoğun bir şekilde sathi kaplama, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesi Evrenli Mahallesi’nde sathi kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İlgili mahalle muhtarları da inceleme sırasında hazır bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda vatandaşların güvenliğini ve konforunu arttırmak üzere yol yapım çalışmalarına tüm hızlarıyla devam ettiklerini söyledi.