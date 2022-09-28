Manisa Alaşehir'de hizmet bilgilendirmesi

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Alaşehir ilçesine bağlı Caberburhan ve Uluderbent Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Talip Akbaş, abonelik iş ve işlemleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe ziyaretleri kapsamında muhtarlar ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Alaşehir ilçesine bağlı Caberburhan ve Uluderbent Mahallelerine ziyarette bulundu. Başkan Talip Akbaş’a ziyaretleri esnasında Abone İşleri Daire Başkanlığı şube müdürlerinden Kerem Çetin ve MASKİ Alaşehir İlçe Şefi Mustafa Korkusuz eşlik etti. İlk olarak Caberburhan mahalle muhtarı İlyas Ginigen ile bir araya gelen Başkan Talip Akbaş daha sonra Uluderbent mahalle muhtarı Hüsamettin Afa’yı ziyaret etti. Başkan Talip Akbaş ziyaretlerinde abonelik iş ve işlemleri ile ilgili detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirme yapan Başkan Talip Akbaş, amaçlarının hizmet kalitesini her zaman en üst seviyede tutmak olduğuna dikkati çekerek, "Bu anlamda her zaman vatandaşımızın yanındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.