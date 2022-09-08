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Manisa Alaşehir'de 7 litre verimli sondaj
Yerel 08.09.2022, 13:12
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gülpınar mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 7 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçesine bağlı Gülpınar mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.
Saniyede 7 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.
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